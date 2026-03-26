軽さ450gでデュアル環境をどこでも実現！ JAPANNEXT新型モバイルモニター「JN-MD-V116Q」

JAPANNEXTは3月26日、11.6インチのVAパネルを搭載した軽量モバイルモニター「JN-MD-V116Q」を発売すると発表した。価格は21,980円（直販価格:税込）。

「JN-MD-V116Q」は、WQHDの2560x1440ピクセル解像度を持つため、フルHDのモニターよりも高精細な画質を実現し、デスクワークや映像鑑賞でのパフォーマンスを向上させる。また、重さ約450gという軽量設計と、最薄部12mmの薄型デザインが、どこでも手軽に持ち運び可能なデュアルディスプレイ環境を構築することを可能にしている。

このモニターは最大輝度350cd/m²、sRGB:100%の広色域を持ち、HDR（ハイダイナミックレンジ）対応により、深みのある映像を鮮やかに表現する。背面には自立可能なキックスタンドを搭載し、専用のフェルトケースが同梱されているため、携帯性と保護性も兼ね備えている。

インターフェースとしては、ハイブリッド対応のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備しており、さまざまなデバイスに接続して使用できる。また、ブルーライト軽減モードや1W×2の内蔵スピーカーが搭載されており、目の負担を軽減しつつ、音声コンテンツも楽しめる仕様となっている。VESAマウント対応によりモニターアームを使ったデスク設置にも対応し、多様なニーズを満たす製品だ。