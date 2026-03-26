JAPANNEXT、薄さ12mmの軽量WQHDモバイルモニターを17980円で発売

JAPANNEXTは、11.6インチのVAパネルを搭載した軽量かつ薄型設計のWQHDモバイルモニター「JN-MD-116VQ」を、3月26日にAmazon限定で発売する。価格は17,980円（参考価格:税込）。

「JN-MD-116VQ」は、フルHD（1920×1080）よりも+78%の高精細なWQHD(2560×1440)解像度を備え、多用途に対応するモバイルモニターだ。11.6インチVAパネルによって、最大輝度350cd/m2でsRGB:100%の広色域を表現し、外出先でも色鮮やかな表示が可能という。また、約450gの軽量設計と最薄部12mmという薄型ボディは、持ち運びに優れている。

本製品は、様々なデバイスと接続可能なUSB-Cポート×2およびminiHDMIポートを備え、モニター背面には自立可能なキックスタンドが搭載されているため、手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できるという。加えて、ブルーライト軽減モードや内蔵スピーカー、フェルトケースの同梱など、モバイルに欠かせない多機能性を備えている。

さらに、HDR対応によって、明るい部分と暗い部分が鮮明に表現され、リアリティ溢れる映像体験が可能という。75×75mmのVESAマウントに対応しており、場所にとらわれず豊富な使い方ができる点もユーザーにとって注目ポイントだろう。全ての購入者に2年間のメーカー保証が提供され、安心して使える。