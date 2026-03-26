“黒が深い”IPS BLACKで260Hz対応、27型WQHDゲーミングモニター「JN-IPSB27G260Q-HSP」

JAPANNEXTは3月26日、27インチのIPS BLACKパネルを採用したWQHD解像度のゲーミングモニター「JN-IPSB27G260Q-HSP」を31,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。このモニターは260Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を兼ね備え、ゲーマーだけでなく高精細な表示を求めるプロフェッショナルにも最適な仕様となっている。

JN-IPSB27G260Q-HSPの最大の特徴は、IPS BLACKパネルによる圧倒的なコントラスト比と広視野角の実現だ。2000:1の高いコントラスト比を持つこのパネルは、深い黒の表現を可能にし、色彩の豊かさと正確性が求められる作業にも対応する。さらに、260Hzの高速リフレッシュレートと1msの高速応答速度により、滑らかな映像体験が可能だ。

高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドは、最大140mmの高さ調整ができるほか、ピボット機能やスイーベル機能にも対応するため、使用シーンに応じた柔軟なモニター配置が可能だ。また、PS5とのWQHD:120Hzでの接続に対応し、家庭用ゲーム機でも存分にその性能を引き出せるという。

接続端子はHDMI 2.0×2およびDisplayPort 1.4×2を装備し、幅広いデバイスとの接続を簡単に行える。AdaptiveSync(FreeSync)にも対応しており、コンテンツのフレームレートに合わせてリフレッシュレートのズレを調整し、美しい映像を実現する。また、目に優しいフリッカーフリーやブルーライト軽減モードも搭載し、長時間の使用においても快適だ。VESAマウント対応によりモニターアーム等との連携もスムーズで、2年間のメーカー保証が付くのも安心感を与える。