29インチで200Hz対応！ IPSウルトラワイド「JN-IPS29G200WF」が3万円台で発売

JAPANNEXTは3月26日、29インチのIPSパネル採用ゲーミングモニター「JN-IPS29G200WF」を30,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。新製品はワイドフルHDで200Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度を誇る。

「JN-IPS29G200WF」は、上下左右178度の視野角を持つ高画質IPSパネルを採用し、2560×1080ピクセルのワイドフルHD解像度を提供する。21:9のアスペクト比により広い表示領域を活かし、FPSやMMOといった情報量が重要なゲームでその効果を発揮する。

また、200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、滑らかな映像を実現し、快適なゲームプレイを提供する。加えて、sRGB 100%、DCI-P3 93%、Adobe RGB 90%の広色域に対応し、高い色再現性を誇る。写真編集や動画編集など、クリエイティブな作業にも適しているという。

さらに、PS5との接続にも対応しており、フルHD:120Hzでの大型画面で高精細なゲームを楽しむことができる。AdaptiveSync機能によりティアリングを防ぎ、スムーズな映像を享受できるのも魅力だ。他にも最大輝度300cd/m²、スピーカー2W×2を備え、多彩な接続オプションを提供する。