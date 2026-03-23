Core Ultra 9＆AMD Ryzen 9搭載PCが値下げ｜RTX 5070 Tiモデルが最大69,000円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、「パソコンショップSEVEN」にて24時間限定のセールを実施する。この期間限定のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円引きで購入できるチャンスとなる。

セールの注目商品は、「ZEFT Z59F」である。このモデルは、最新のintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載しており、ゲーマーにもクリエイターにも最適な仕様となっている。加えて32GB DDR5のメモリと2000GB SSDを備えており、高速かつ大容量のストレージを提供する。通常価格568,800円（税抜）が、セール期間中は69,000円引きの特価499,800円（税抜）で購入可能だ。

もう一つの人気商品は、「ZEFT R61AEC」。こちらもGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、プロセッサにはAMD Ryzen 9 9950X3Dを採用することで圧倒的なパフォーマンスを実現している。こちらは通常価格595,800円（税抜）が、59,000円オフの536,800円（税抜）で購入可能だ。どちらも送料無料で提供され、公式オンラインストアで購入が可能である。

最後に紹介するのは「ZEFT Z55EKD」。こちらは、intel Core Ultra7-265KFを搭載し、グラフィックボードには同じくGeForce RTX 5070 Tiを採用。通常539,800円（税抜）が、特価488,800円（税抜）となる。

その他にも全10商品がセール対象となっているので、詳細はセール特設ページから確認してみてほしい。