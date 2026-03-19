Core Ultra7×RTX 5090搭載PCが10万円オフ、3/22限定セール

セブンアールジャパンは、3月22日に24時間限定のセールを実施する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円オフで提供されるという。
セールは3月22日の0:00から23:59までの24時間限定で開催される。注目の商品は、通常価格988,800円（税抜）の『ZEFT Z55BV』が100,000円オフの特価888,800円（税抜）で提供されることだ。この製品は、intel Core Ultra7-265プロセッサやGeForce RTX 5090を搭載し、パワフルなミドルタワーケースが特徴である。さらに、送料無料の特典も付いている。
他にも、通常価格365,800円（税抜）の『ZEFT Z55XK』も26,000円オフの特価339,800円（税抜）で手に入れることができる。このモデルには、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5050が含まれており、コンパクトなマイクロタワーケースが採用されている。また、セールには計10商品が対象となり、様々なニーズに応えるラインナップが揃っている。
詳細な情報はセール特設ページで確認できるので、この機会をお見逃しなく。
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