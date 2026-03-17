RTX 5060 Ti・Ryzen 9搭載ゲーミングPCが最大8.5万円オフ｜おすすめモデルまとめ

セブンアールジャパンは、3月21日に『2026/3/21 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが、最大85,000円の大幅値下げとなる。
セールの目玉商品の一つとして挙げられるのが「ZEFT R61AM」だ。OSにはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、プロセッサーにはAMD Ryzen 9 9950X3Dを採用。グラフィックボードはRadeon RX 9070XTを使用し、メモリは128GB DDR5を備えている。また、2000GB SSDと2TB HDDの大容量ストレージを装備し、通常価格843,800円（税抜）から85,000円オフの758,800円（税抜）で購入可能だ。
この他、「ZEFT R61BM」では、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサーとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを採用しており、通常価格429,800円（税抜）が、40,000円オフの389,800円（税抜）で提供される。他にも「ZEFT R69D」など全10商品がセールの対象となっている。
いずれの商品も送料無料での提供となっており、これほどの高性能PCを特別価格で手に入れられる機会はめったにない。セールの詳細や他の取扱商品に関しては、専用のセール特設ページで確認することができる。
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