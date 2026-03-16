12万円引きはデカい！ 最新ゲーミングPCが激安になる24時間セール

セブンアールジャパンは、3月20日に「2026/3/20 24時間限定セール」を開催する。このセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大123,000円オフで購入できる特別な機会だ。

セールの注目商品には、ハイエンドモデル「ZEFT R69F」がある。この製品は、AMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、ゲーマーにとって理想的なパフォーマンスを提供する。通常価格は1,197,800円（税抜）だが、123,000円オフの1,074,800円（税抜）で手に入れることができる。他にも「ZEFT R68C」や「ZEFT R60AD」などのモデルがセール対象となっている。

「ZEFT R68C」は普段448,800円（税抜）のところ、49,000円オフの399,800円（税抜）で販売される。こちらはGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載し、ゲームだけでなくクリエイティブな作業にも最適だという。



「ZEFT R60AD」は通常599,800円（税抜）が53,000円割引の546,800円（税抜）になる。この限定セールは3月20日0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セールの詳細や購入方法は、パソコンショップSEVENの公式セール特設ページにアクセスすることで確認できる。