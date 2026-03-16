【最大7.1万円オフ】RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCなど10モデルが24時間限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを通じ、3月19日に24時間限定セールを行う。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフとなるこのセールは、3月19日0:00から23:59までの限定企画であり、送料は無料だ。
特に注目されるのは「ZEFT Z57W」。このモデルは、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、ゲームプレイヤーに最適な高性能を誇る。通常価格は729,800円だが、今回のセールでは71,000円オフの特価658,800円（税抜）で提供される。
また、「ZEFT R60SG」も注目だ。こちらはAMD Ryzen 7 7700プロセッサにGeForce RTX 5060を組み合わせ、通常価格319,800円を22,000円オフの特価297,800円（税抜）で購入できる。
さらに、「ZEFT R60IY」はAMD Ryzen 5 9600とGeForce RTX 5060を搭載し、特価271,800円（税抜）で提供される。他にも全10商品がセール対象であり、詳細はセール特設ページで確認できる。このタイミングを逃さず、最新のPCをお得に手に入れるチャンスだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります