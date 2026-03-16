【最大7.1万円オフ】RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCなど10モデルが24時間限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを通じ、3月19日に24時間限定セールを行う。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフとなるこのセールは、3月19日0:00から23:59までの限定企画であり、送料は無料だ。

特に注目されるのは「ZEFT Z57W」。このモデルは、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、ゲームプレイヤーに最適な高性能を誇る。通常価格は729,800円だが、今回のセールでは71,000円オフの特価658,800円（税抜）で提供される。



また、「ZEFT R60SG」も注目だ。こちらはAMD Ryzen 7 7700プロセッサにGeForce RTX 5060を組み合わせ、通常価格319,800円を22,000円オフの特価297,800円（税抜）で購入できる。

さらに、「ZEFT R60IY」はAMD Ryzen 5 9600とGeForce RTX 5060を搭載し、特価271,800円（税抜）で提供される。他にも全10商品がセール対象であり、詳細はセール特設ページで確認できる。このタイミングを逃さず、最新のPCをお得に手に入れるチャンスだ。