ハイエンドゲーミングPCが大幅値引き　最大10.2万円オフの24時間セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、3月18日に24時間限定の大規模セールを開始する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大102,000円引きとなり、この限定セール内で手に入れる絶好のチャンスとなっている。
セールの目玉商品である「ZEFT Z55IZ」は、高性能なゲーミングPCとなり、通常価格998,800円（税抜）から102,000円引きの896,800円（税抜）で購入可能だ。このモデルは、Windows 11 Proとintel Core Ultra5-235を搭載し、GeForce RTX 5090を使用。メモリ32GBと1TB SSDを備え、ハイエンドなゲーム体験を求めるユーザーに最適な一台となっている。
加えて、普段使いにも最適な「ZEFT R69AD」は、Microsoft Windows 11 Homeを搭載したデスクトップPC。こちらも25,000円引きの271,800円（税抜）で販売される。このモデルにはAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5060が組み合わされており、日常の作業からゲームまで幅広く対応可能だ。
その他にも、一般ユーザー向けの「SR-ar5-5570N/S9」は、通常価格218,800円（税抜）から9,000円引きの209,800円（税抜）で提供。このモデルはAMD Ryzen 5 8600Gプロセッサを搭載し、大容量の32GBメモリを持つため、ストリーミングやマルチタスキングに強いのが特徴だ。
セールは3月18日の0時から開始し、同日23時59分までの24時間限定。この期間中に公式サイトから購入すれば送料無料で手に入る。また、セール対象商品は全部で10品あり、詳細は特設ページで確認可能である。
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