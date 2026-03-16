最新ゲーミングPCがいきなり10万円引き！ 1日限定のBTOセール

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、3月17日に24時間限定のセールを開催する。このイベントでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で100,000円オフになる特典が用意されている。

セールの目玉製品である「ZEFT Z55XO」は、ハイエンドユーザー向けの強力なスペックを誇る。OSにはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサにはintel Core Ultra9-285K、グラフィックボードにはGeForce RTX 5080を採用している。メモリは128GB DDR5(32GB x4)と圧倒的なパフォーマンスを提供する。通常価格999,800円（税抜）が100,000円オフとなり、899,800円（税抜）で購入可能だ。

また、他にも「ZEFT R60IT」や「ZEFT Z55WT」など、多様なニーズに応える製品がラインナップされており、それぞれ60,000円および50,000円オフの特価で販売される。いずれも送料無料となっている。

このセールは3月17日の0:00から23:59までの24時間限定で開催される。詳細と購入は公式特設ページからアクセス可能だ。