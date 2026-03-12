4K/175Hz・IPSパネル搭載の27型ゲーミングモニター、JAPANNEXTから

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-i27G175U-HSP」を3月12日に発売する。このモニターは175Hzの高速リフレッシュレートと1msの応答速度を持ち、Amazon限定で49,980円（参考価格:税込）で販売される。

　JN-i27G175U-HSPは、3840×2160の解像度を持つIPSパネルを搭載し、滑らかな映像表示を実現する。このモニターは、フルHDの約4倍の作業領域を提供し、ゲームプレイだけでなくデスクワークにおいても高い生産性を可能にする。さらに、視野角上下左右178度の広視野角を持ち、どの角度から見ても色やコントラストが変わりにくいため、スムーズな映像体験を楽しむことができるとしている。

　PS5との4K:120Hz接続やVRR（可変リフレッシュレート）に対応しており、リアルで美しい映像を提供。ティアリングやスタッタリングを軽減し、ゲームプレイの質を向上させる。また、最大140mmの高さ調整が可能なスタンドや、スイーベル機能、ピボット機能を備えており、快適な視聴環境を作り上げることができる。HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な入力端子も揃えており、さまざまなデバイスとの接続が可能だ。

　モニターには、AdaptiveSync（FreeSync）やフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードなど、目に優しい機能も多数装備。VESAマウント対応で、モニターアームの取り付けも可能なため、デスクのスペースを有効活用できる。裏付けされた高品質と細やかなサポートが期待され、2年間のメーカー保証も付いている。

