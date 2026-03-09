RTX 5070 Ti搭載PCも値下げ！ ゲーミングPCが安い1日限定セール

BTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月11日に『2026/3/11 24時間限定セール』を開催する。このセールは、同日0時から23時59分までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフになるという驚きの内容となっている。

セールの目玉商品として挙げられるのは、「ZEFT Z55BP」だ。高性能なintel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5080グラフィックボード、32GBのDDR5メモリを搭載し、ストレージには2000GB SSDを備える。価格は通常715,800円（税抜）のところ、セール価格で644,800円（税抜）となり、大幅な値引きが実現される。また、「ZEFT Z55EI」と「ZEFT R66S」もそれぞれ51,000円、46,000円の値引きが行われる。各製品とも送料無料で提供される。

各PCは、高解像度のグラフィックス処理をサポートし、ゲームプレイだけでなく、クリエイティブな作業にも適している。「ZEFT Z55EI」はGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを採用し、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケースを特徴とする。「ZEFT R66S」も同じくGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、コンパクトなマイクロタワーケースが魅力である。

セール当日は、全10商品が特別価格で提供される。詳細情報や商品の購入は、セール特設ページで確認可能だ。