ハイエンドPCがいきなり8.5万円オフ！ 3月10日だけのBTOセール

セブンアールジャパンは、3月10日に「2026/3/10 24時間限定セール」を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円オフで購入可能となる。

「ZEFT R61AHA」はプロ仕様のゲーミングPCで、通常価格859,800円（税抜）が、特別価格774,800円（税抜）となる。AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080を搭載し、利用者に圧倒的なパフォーマンスを提供する。また、64GBのDDR5メモリと2000GB SSDに加え、2TB HDDでストレージも万全だ。

一方、「ZEFT Z56TA」は、intel Core Ultra9-285Kを搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 16GBと32GB DDR5メモリを備える。通常価格は469,800円(税抜)だが、44,000円オフの425,800円(税抜)で購入可能だ。そして「ZEFT Z59R」は、ミドルスペックながら手頃な価格で、258,800円(税抜)とお手頃価格だ。

セール特設ページではこれらのPCを含む全10商品の詳細が掲載されている。購入はすべて送料無料で、さらに詳細なスペック情報も公式サイトで確認可能だ。