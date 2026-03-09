AMD Ryzen 9×RTX 5060 TiのゲーミングPCが特価、パソコンショップSEVENが24時間セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月9日に24時間限定の『2026/3/9 24時間限定セール』を実施する。セールの目玉として、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大100,000円引きで提供されるという。

セールで注目すべきは、「ZEFT Z55XO」というハイエンドゲーミングPCだ。このモデルは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版をOSとし、インテルCore Ultra9-285KプロセッサやGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載している。メモリは128GB DDR5（32GB x4）、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDのデュアルストレージ仕様で、通常999,800円（税抜）のところ、特価899,800円（税抜）で提供される。

また、「ZEFT R60GS」も見逃せない選択肢だ。こちらは417,800円（税抜）の特価で提供されるモデルで、AMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードが動力を強化する。一つの32GB DDR5メモリモジュールと1000GB SSDで構成されたこのシステムは、日常の使用にも対応する性能を持つ。

ミドルタワーケースに収められた「ZEFT R61FD」は、AMD Ryzen 7 7800X3Dを基盤とし、Radeon RX 9070XTグラフィックボードを搭載している。このパワフルな構成は、399,800円（税抜）という価格で提供される。

セールは3月9日0:00から23:59までの1日限定で、合計10商品が対象だ。全商品は送料無料で提供されるため、この機会を逃す手はない。