BTOパソコンが最大8万円オフ！ RTX 5080搭載ゲーミングPCも対象の24時間限定セール

セブンアールジャパンは、3月5日にパソコンショップSEVENにて『2026/3/5 24時間限定セール』を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフとなり、特価で購入できる絶好のチャンスとなる。

今回のセールでは、特に注目すべきは『ZEFT Z55HS』である。このモデルは、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、プロセッサはintel Core Ultra7-265KF、さらにGeForce RTX 5080のグラフィックボードを搭載している。メモリ64GB DDR5と2000GB SSDを備え、ミドルタワーケースを採用したハイパフォーマンスモデルだ。特価は649,800円(税抜)で、通常価格より80,000円オフとなっている。

他にも『ZEFT Z58O』は、Microsoft Windows 11 Home、プロセッサにintel Core Ultra5-235を採用し、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを搭載。16GB DDR5メモリと1000GB SSDを装備したモデルで、特価は329,800円(税抜)。そして『ZEFT Z55IT』は、同様にWindows 11 Homeを搭載し、プロセッサはintel Core Ultra5-235、GeForce RTX 5050のグラフィックボードを備えている。こちらの特価は245,800円(税抜)である。

セールの詳細は、特設ページより確認できる。全10商品が対象となり、この機会に最新のBTOパソコンを手に入れてはいかがだろうか。