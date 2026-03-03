RTX 5090＋Core Ultra 7搭載「ZEFT Z55BW」特価、パソコンショップSEVENが1日限定値下げ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月4日に「2026/3/4 24時間限定セール」を開催する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大116,000円オフとなり、24時間限定での特別価格を提供する。

このセールの目玉商品は、ZEFTシリーズの強力なゲーミングPCたちだ。特に「ZEFT Z55BW」は、通常価格1,065,800円（税抜）が116,000円引きの949,800円（税抜）で手に入る。高性能なintel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備えたこのモデルは、最先端のゲーム体験を提供する。

他にも、「ZEFT Z55XG」と「ZEFT Z58Z」がそれぞれ25,000円と43,000円オフとなっており、多様なニーズに応えるラインアップが揃っている。「ZEFT Z55XG」は、軽量でコンパクトな構成とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを持ち、コストパフォーマンスに優れたモデルだ。「ZEFT Z58Z」は、よりパワフルなプロセッサとグラフィックボードを搭載し、高度な処理が求められる作業にも対応可能である。

すべてのモデルは送料無料で提供され、セールは3月4日0:00から23:59までの1日限定で行われる。興味のある人は、特設ページを訪れて詳細を確認しよう。