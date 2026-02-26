最大60,000円引き！ RTX 5080／Ryzen 7搭載ゲーミングPCが1日限定で激安

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、2月28日に「2026/2/28 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円オフとなり、日頃より人気の商品が特別価格で提供される。

目玉商品には、最新スペックを搭載する「ZEFT Z55IY」と「ZEFT R60HM」、さらに省スペースでも高性能を誇る「ZEFT Z59D」が含まれる。特に「ZEFT Z55IY」は、intelの最新プロセッサ搭載、GeForce RTX 5080を搭載し、通常589,800円のところ60,000円引きの529,800円（税抜）で購入可能である。送料無料であることも魅力的だ。

さらに「ZEFT R60HM」は、AMD Ryzen 7プロセッサを採用し、高フレームレートを求めるゲーマーには最適な一台である。通常価格535,800円から56,000円割引され、479,800円（税抜）で提供される。他にも全10商品がセール対象となっており、PCのスペックにこだわるユーザーにも嬉しいセール内容がそろっている。

セール限定商品の詳細や購入は、セール特設ページで確認することができる。この機会に高性能PCを手に入れ、快適なコンピュータライフを楽しむための準備を始めよう。