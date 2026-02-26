マウス決算セール2026スタート、店舗限定モデルが特価に

マウスコンピューターは2月27日から3月26日までの期間、マウスコンピューターダイレクトショップ全店及びG-Tune：Garage大阪にて「決算SALE2026」を開催する。このセールでは、店舗限定で数々のおすすめ商品が特別価格で提供されるという。

今回のセールで注目の商品には、MIL-STD-810H規格に対応した堅牢性を誇る「mouse A4-A5U01SR-B/EX」が含まれる。この14型ノートパソコンは画面を180度まで開閉可能で、見やすい角度に調整できる。スペックには、Windows 11 Home、AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、AMD Radeonグラフィックス、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDがラインアップされており、価格は119,900円。

また、ゲーミングユーザー向けには、冷却性能にもこだわったRGBケースファンを6基採用した「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」が用意されている。このデスクトップパソコンはGeForce RTX 5060を搭載し、ハイパフォーマンスを実現。AMD Ryzen 5 7500Fプロセッサ、32GBメモリ、NVMe Gen4 1TB SSDを備えて、249,800円で販売される。

以上の商品は数量限定での販売となるため、購入希望者は早めの来店がおすすめだ。