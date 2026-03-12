わずか0.7kg！ USB-C一本で使える15.6型ポータブルモニターが登場

マウスコンピューターは、3月12日より新製品「ProLite P1671HSC-B1J」を発売する。この製品は15.6型のフルHD対応ポータブル液晶ディスプレイで、従来モデル「ProLite X1670HC」の後継機種だ。価格は17,930円からで、マウスコンピューター楽天市場店やAmazonなどで購入可能である。

「ProLite P1671HSC-B1J」は、その軽量な設計が特徴だ。重量は0.7kg、奥行はわずか12mm。ディスプレイは、左右上下どこから見ても色変化が少ないIPS方式のフルHDパネルを採用しており、色再現性が高く、映像視聴に最適だという。USB Type-Cケーブル1本で映像と電力供給が可能で、mini HDMI端子も搭載しているため、幅広い機器との接続が可能だ。

また、長時間使用に配慮したブルーライト低減機能とフリッカーフリー技術も搭載されており、眼精疲労を軽減する。内蔵スピーカーもあり、ステレオでの音声再生ができるため、外付けスピーカーを必要としない。設置の際は、45度と60度の2角度に調整可能なスタンドを採用しており、シンプルにマルチディスプレイ環境を構築できる。

購入者には無償電話サポートが24時間365日提供されており、3年間無償保証がつく。さらに、ユーザー登録により保証期間を最大5年まで延長できるため、安心して長期間使用ができる。購入や設定の質問など、サポートも充実している。