最大1万円相当の特典付き！ G TUNE『The First Descendant』推奨PCが発売

マウスコンピューターは2月25日、ネクソンのアクションRPGシューティングゲーム「The First Descendant」を快適に楽しめるG TUNEブランドの推奨ゲーミングパソコンを販売開始すると発表した。価格はデスクトップパソコン「G TUNE DG-I7G60」が319,800円、ノートの「G TUNE P5-I7G60BK-C」などが269,800円である。

G TUNEシリーズの新製品は、高性能なグラフィックスやプロセッサーを搭載しており、「The First Descendant」の迫力あるグラフィックスと大規模な戦闘、多彩な装備・戦略要素に対応する。デスクトップPC「G TUNE DG-I7G60」にはGeForce RTX 5060とインテル Core i7プロセッサー14700Fが搭載されており、ゲーミングだけでなく動画編集や配信にも適している。

一方、ノートPCでは、「G TUNE P5-I7G60BK-C」など、ブラック、ホワイト、レッドの3色が用意された15.6型WQHD液晶ノートが登場。GeForce RTX 5060 Laptop GPUとインテル Core i7-13620Hプロセッサーを搭載し、クリエイティブな作業にも最適だ。これらの製品はマウスコンピューターの公式WEBサイトおよび直営店舗で販売される。

さらに、先着140名限定で購入特典として、1万円相当のアイテムコードがプレゼントされることも嬉しいポイントだ。特典内容には「エネルギー活性剤」や「継承者EXPブースト30%（3日）」など、プレイヤーにとって価値のあるアイテムが含まれている。