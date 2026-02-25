【最大7万円オフ】マウスコンピューター大決算セール開催！ G TUNEも値下げ、3月18日まで

マウスコンピューターは2月25日から3月18日10時59分までの期間、オンラインストアにて「大決算セール」を開催する。このセールでは一部製品の価格が最大70,000円（税込）引きとなり、優れたPCを手頃な価格で手に入れる絶好のチャンスを提供する。

セール対象となる製品には、注目のノートPC「mouse B4-I7U01SR-A」がある。このモデルは、通常価格249,800円がセール期間中は214,800円に値下げされる。また、デスクトップPC「mouse MH-I7U01」も199,800円から179,800円に価格が改定される。どちらも高性能な仕様で、日常の業務から高負荷な作業まで快適に対応可能だ。

一方、ゲーミングPCブランド「G TUNE」からも魅力的なモデルが提供される。「G TUNE P5-I7G70BK-C」は、ノートPCながらも優れたグラフィック性能を誇り、通常369,800円のところ309,800円で購入できる。さらに、セール最大値引き額の70,000円が適用される「G TUNE FZ-I7G80」が注目だ。このデスクトップPCは、パワフルなスペックで価格も619,800円から549,800円に下がり、ゲームだけでなくクリエイティブな作業でも頼りになる。

これらのハイクオリティなPCをお得に購入できるチャンスはこの期間だけ。最新のハイエンドPCを狙うユーザーにとって、このセールは見逃せないイベントとなるだろう。