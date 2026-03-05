マウス「G TUNE FG-A7A70」、eモータースポーツリーグUNIZONEの公式PCに採用

マウスコンピューターは、2026シーズンもeモータースポーツリーグ「UNIZONE」に対するゲーミングパソコンブランド“G TUNE”の機材協賛を継続することを発表した。「G TUNE FG-A7A70」が公式競技用パソコンとして、2026シーズンも引き続きリーグの競技環境をサポートすることになる。

UNIZONEは、日本自動車連盟（JAF）が公認するeモータースポーツリーグであり、プロドライバーとeスポーツ選手が同じステージで競うことが特徴だ。このリーグの2025シーズンから協賛を続けているマウスコンピューターは、公式競技用パソコンとして最新の「G TUNE FG-A7A70」を提供し、選手が安定したパフォーマンスを発揮できる環境を整えている。

「G TUNE FG-A7A70」は、OSにWindows 11 Home 64ビットを搭載し、CPUはAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサを採用。グラフィックスにはAMD RADEON RX 9070が使われ、メモリ32GB（16GB×2 / デュアルチャネル）、1TBのSSD（NVMe Gen4×4）を備える高性能モデルだ。これらのスペックによって、選手は最高レベルのパフォーマンスを引き出すことができるとしている。

2026シーズンには6チームが参戦予定で、マウスコンピューターは各チームに同一仕様の「G TUNE FG-A7A70」を予備機も合わせて3台ずつ提供する。ハードウェア性能の差異を徹底的に排除することで、より公正な競技環境を実現し、eモータースポーツのさらなる発展に寄与することを目指している。