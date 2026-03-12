Core Ultra 200S Plus搭載デスクトップPC登場　マウスコンピューターG TUNE／DAIV新モデル

マウスコンピューターは3月27日11時より、ゲーミングブランド「G TUNE」およびクリエイター向けブランド「DAIV」から、インテル Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズを搭載したデスクトップパソコンを発売開始する。この新製品は、同社のウェブサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口にて購入可能だ。

新製品には、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusと同プロセッサー265Kとを比較し、Eコア（省電力補助コア）の数を12コアから16コアに増加、LLC（最後のキャッシュ）を30MBから36MBに増強したモデルを含む。さらに、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusでは、Eコア数が8コアから12コアへ、Pコア（高性能コア）の最大動作周波数を5.2GHzから5.3GHzへと向上するなど、処理性能の強化が図られている。

上記プロセッサーは、AI専用処理プロセッサーであるNPU（Neural Processing Unit）を搭載し、Thunderbolt 4やPCIe Gen5 SSD、x16スロットを備えたインテル Z890チップセットとの組み合わせにより、高速データ転送と拡張性を実現する。

具体的な製品例として、「G TUNE FZ-I7G90」にはNVIDIA GeForce RTX 5090と64GBメモリ、2TB NVMe M.2 SSDが、「DAIV FX-I5N20」にはNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellと32GBメモリ、1TB NVMe M.2 SSDが搭載されている。