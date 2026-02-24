【3月5日】ビックカメラアウトレット×ソフマップなんば店が大幅リニューアル　売場3倍・品揃え4倍に

ソフマップは、大阪・千日前に位置するビックカメラなんば店内の8階にて展開するビックカメラアウトレット×ソフマップなんば店を、売り場を大幅に拡大して3月5日にリニューアルオープンする。売場面積は3倍、品揃えは4倍となり、このリニューアルを記念して特価セールやキャンペーンも開催されることとなった。

今回のリニューアルでは、体験型コーナーを新設し、より充実した買い物体験を提供することを目指している。「体験・体感」をテーマに、各種家電製品からパソコン関連商品まで、お客様のニーズに応じたラインアップを展示するという。様々な機種の性能を試せるゲーミングパソコンコーナーや、高性能なクリエイター向けパソコン等も含まれる。

アウトレット家電売場も拡大され、テレビ、洗濯機、冷蔵庫だけでなく、小型の調理家電や人気のビューティー家電、超大型の家電製品も取り揃え、展示量が従来の2倍に増える。中古パソコン売場は需要の高まりを受け、常時400台を超える在庫が確保され、WindowsおよびMacの多彩なオプションが用意されている。

また、ゲーミングパソコンコーナーでは、50種類を超えるさまざまなモデルの体験が可能で、実際の使用環境に近い設定での商品選びをサポート。専門販売員が特定の使用ニーズに合った製品を提案する。

リニューアル店舗では、3月5日から3月15日までの期間限定で特価セールが行われ、新品ゲーミングパソコンや中古パソコン、アウトレット家電が割引対象となる。さらに期間中、3,000円以上の買い物をした顧客を対象に、豪華景品が当たるキャンペーンも実施される。