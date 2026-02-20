STORM「SA2シリーズ」2月20日発売｜Ryzen 7 5700X×RTX 50搭載の最新ゲーミングPC

ソフマップは2月20日より、最新のゲーミングデスクトップPC「SA2シリーズ」の販売を開始する。価格は構成により異なり、ソフマップ公式通販サイトを通して購入可能だ。

STORM「SA2シリーズ」は、最新世代のパーツを使用したゲーミングPCで、ユーザーの用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能だ。CPUにAMD Ryzen 7 5700Xを採用し、高シングルコア性能とマルチスレッド性能を発揮する。この性能は、ゲームからクリエイティブ作業まで幅広い専門的要求に応える。

グラフィックボードはGeForce RTX 50シリーズを搭載し、使用目的や予算に基づいて複数のモデルから選択できる。フルHDの高リフレッシュレートでのゲームプレイや高解像度でのクリエイティブ作業に対応できる性能を誇る。メモリは16GBまたは32GB、ストレージは1TBまたは2TBのSSDを選ぶことが可能で、さまざまな使用シーンに柔軟に対応する。

ケースデザインはブラックとホワイトの2色展開で、ユーザーの設置環境や好みに応じた選択肢を提供する。BTOによりカスタマイズが可能で、高い描画性能を持つ「SA2シリーズ」は、初めてゲーミングPCを導入する人や買い替えを検討している人にとっても理想的な選択肢だ。

より詳細な情報はソフマップ公式通販サイトで確認することができる。