RTX 5090＋Core Ultra 7搭載PCが11万円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールは2月24日だけ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月24日の一日限りで『2026/2/24 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが驚異的な価格で手に入るチャンスだ。

2月24日の0:00から23:59までの間、パソコンショップSEVENで販売される「ZEFT Z55BW」は、通常価格1,089,800円（税抜）から110,000円オフの特価979,800円（税抜）になる。このモデルはIntel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、高度な処理能力が要求されるゲームやアプリケーションをスムーズに動作させることができる。

同様に、別の魅力的なモデル「ZEFT Z55XA」もセール対象となっている。こちらは通常価格677,800円（税抜）から78,000円引きの599,800円（税抜）で提供される。さらに、「ZEFT R65C」は通常728,800円（税抜）が79,000円引きの649,800円（税抜）での販売となる。これらのモデルはすべてMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、最新のDDR5メモリを組み込むことで、優れたパフォーマンスを発揮する。

セールの詳細や購入は、特設ページにて確認できる。送料無料の特典もあるため、この機会を逃さずに最高のPCを手に入れてほしい。