14インチWUXGA・10点マルチタッチ・HDR対応の軽量モバイルモニター発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは2月26日、14インチのモバイルモニター「JN-MD-EiT14WX」を発売すると発表した。本製品は、ECサイト限定で21,980円（参考価格:税込）で購入可能だ。

　JN-MD-EiT14WXは、1920×1200ピクセルのWUXGA解像度を持つIPSパネルを搭載する。このディスプレイはアスペクト比16:10で、標準的なフルHD解像度より縦の解像度が11%大きいため、ニュースやウェブサイトをより広範囲に表示できる。また、10点マルチタッチ対応で、画面の操作が直感的に行える。特にWindows環境において、画面スクロールや写真のピンチズームが可能だ。

　ディスプレイの携行性も大きな特徴だ。約700gという軽量設計に加え、最薄部が12mmのスリムなボディにより、外出先や自宅でも手軽にデュアルディスプレイ環境が構築できる。また、HDR技術により、映像の明暗をくっきりと表現し、リアルな視覚体験を提供するとしている。1W×2のスピーカーも内蔵しており、音声出力も充実している。

　モニターの背面にはキックスタンドが搭載されており、自立させることができる。これにより、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能だ。また、ソフトケースが付属しており、持ち運びの際にモニターをホコリや傷から守る。接続性も優れており、USB-CとminiHDMIの入力端子を備えている。VESAマウントにも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能である。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月