14インチWUXGA・10点マルチタッチ・HDR対応の軽量モバイルモニター発売

JAPANNEXTは2月26日、14インチのモバイルモニター「JN-MD-EiT14WX」を発売すると発表した。本製品は、ECサイト限定で21,980円（参考価格:税込）で購入可能だ。

JN-MD-EiT14WXは、1920×1200ピクセルのWUXGA解像度を持つIPSパネルを搭載する。このディスプレイはアスペクト比16:10で、標準的なフルHD解像度より縦の解像度が11%大きいため、ニュースやウェブサイトをより広範囲に表示できる。また、10点マルチタッチ対応で、画面の操作が直感的に行える。特にWindows環境において、画面スクロールや写真のピンチズームが可能だ。

ディスプレイの携行性も大きな特徴だ。約700gという軽量設計に加え、最薄部が12mmのスリムなボディにより、外出先や自宅でも手軽にデュアルディスプレイ環境が構築できる。また、HDR技術により、映像の明暗をくっきりと表現し、リアルな視覚体験を提供するとしている。1W×2のスピーカーも内蔵しており、音声出力も充実している。

モニターの背面にはキックスタンドが搭載されており、自立させることができる。これにより、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能だ。また、ソフトケースが付属しており、持ち運びの際にモニターをホコリや傷から守る。接続性も優れており、USB-CとminiHDMIの入力端子を備えている。VESAマウントにも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能である。