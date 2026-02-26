Excelもコード編集も快適に。3:2×4K Plusの28.2型モニターがJAPANNEXTから登場

JAPANNEXTは2月26日、28.2インチのIPSパネルを搭載した4K Plus液晶モニター「JN-282IPS4KP-HSP」を発売すると発表した。価格は40,980円（直販価格:税込）だ。

JN-282IPS4KP-HSPは、4K Plus(3840×2560)解像度を備え、従来の4K解像度よりも垂直解像度が1.18倍広い。これにより、エクセルなどの表計算ソフトの使用や、複数のウィンドウを同時表示する際に生産性を向上させることができる。IPSパネルの採用により、上下左右178°の広視野角を持ち、どんな角度から見ても高品質な表示を実現するという。

また、アスペクト比3:2により、縦方向の表示領域が広く、文書やプログラムの編集に適している。sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域対応も備え、写真や動画編集にも最適だ。さらに、HDR機能により明暗差をくっきりと表現し、リアルで深みのある映像を提供する。

高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最大110mmの範囲で調整可能なほか、縦画面へのピボット機能、左右25°のスイーベル機能を持つ。PIPとPBP機能にも対応し、複数の入力を同時に表示可能だ。HDMI 2.0、DisplayPort 1.4など、豊富なインターフェイスも特徴となっている。

JAPANNEXTの新製品はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて購入可能で、2年間のメーカー保証が付く。詳細な製品情報については、公式ウェブサイトや各販売ページで確認できる。