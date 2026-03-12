アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードに新色「ローズゴールド」登場、これはかっこ良いぞ！

ビジネスといえば会計、決済。そしてクレジットカード

昨今、ビジネスを取り巻く環境は、どちらかというと緩和傾向ですよね。テレワークやフレックスタイム制の推進や、副業制度の導入、企業によっては、社員を個人事業主化して、より柔軟な働き方を実現させたりと、ひと昔前の「社会人＝会社員」「ビジネスパーソンなら、こうあるべき」という価値観は、少しずつ緩くなっている面もあるのかなと、推測します。

ビジネスといえば会計、決済。皆さん、クレジットカードって使っていますか？ クレジットカードは、有効に使えばビジネスにおける支払いのタイミングに柔軟性を持たせてくれ、仕事を前に進めるサポートをしてくれる存在だと思います。

クレジットカードの中でも「ゴールドカード」ってありますよね。風格ある金色のカードをさりげなく出すと、「おお、大人だな〜」って思わされます。多くのカードは、地味なグレーや無難なパステル色だったりしますから……。

アメックスにローズゴールドが追加！

アメリカン・エキスプレスが発行する事業用カードにも「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」があります。2月からは新色の「ローズゴールド」も選べるようになりました。

新規での申し込み時には、従来のゴールドか、 新色のローズゴールドのどちらかを選べるようになり、また既存会員も、手数料が3300円かかるものの、従来のゴールドから新色ローズゴールドへ変更できるそうです。

それにしても、「ローズゴールド」って、アクセサリーだとよく聞きますけど、クレジットカードでは珍しいですね。ローズゴールドは従来のゴールドと比べて、赤みがかった柔らかい色味で、また違ったかっこよさを感じられますね。

ちなみに、特典や機能性は従来のゴールドと変わらず、従来のゴールドと同様にメタル製カードデザインを採用しているそうです。かっこいい色味に、メタル製……いかにもスタイリッシュ！

自由の効く働き方。自分の個性や美意識にこだわりながら、決済はかっこいいカードでスマートに。そんな洗練されたスタイルを実現するのに、「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」のローズゴールド、ひと役買ってくれそうです。