Core Ultra＋RTX 5090が10万円オフ！ BTOパソコン24時間限定セール開催

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCを大幅に割引する『2026/2/18 24時間限定セール』を2月18日に開催する。この注目のセールでは、最大で100,000円引きの特価が提供されるという。

まず、注目の商品「ZEFT Z55BV」は、最新のintel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、充実したスペックが特徴だ。通常価格999,800円（税抜）のところを、100,000円オフの899,800円（税抜）で購入可能だ。このPCは、ミドルタワーケースで、1200Wの80Plus gold電源を備えている。

他にも、パワフルな「ZEFT Z56W」がセールに登場する。こちらは、64GB DDR5メモリとGeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードが魅力だ。通常589,800円（税抜）だが、60,000円オフの529,800円（税抜）で提供される。デザインにはFractal Pop XL Silent Black Solidケースが採用され、静音性にも優れる。

また、「ZEFT Z55EH」も要チェックだ。32GB DDR5メモリとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、549,800円（税抜）から53,000円オフの496,800円（税抜）で購入可能だ。ケースはスタイリッシュなAntec P20C ブラックを採用している。これらの商品はすべて送料無料で、他にも全10商品がセール対象となっている。

セールの詳細は特設ページで確認可能だ。欲しいPCがあるなら、この機会を見逃せない。