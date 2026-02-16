週刊アスキー No.1583(2026年2月17日発行)

新生活の準備が始まるこの季節。注目すべきガジェット、そして家電は？ 役立つ製品をピックアップして紹介。

週アス最新号は2月17日（火）発行です。

電子版週刊アスキーの購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。

★アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】

榎本ゆいな

【特集】

今買いの便利ガジェット

【特集】

お手軽でもこだわれる家電

【ニュース】

ASCII Top Stories

【連載】

ASCII Power Review

【ニュース】

PC自作ニュース

【連載】

T教授の戦略的衝動買い

【連載】

みやさとけいすけの工具探検隊

【連載】

JavaScriptの部屋

【連載】

今週のねこちゃん写真館

【連載】

今週のグルメ

【連載】

ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】

コラムジャングル

【ニュース】

ASCII.jp News

【連載】

今週のグラビア

【連載】

福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／2/17-2/23

【連載】

NeXT=完全予想

Newsstand（定期購読）およびBOOK☆WALKER、Kindle、Kobo（ともに単号販売）で電子版を配信しています。各電子書店での詳しい購入方法は、下記リンクの記事をご参照ください。

Newsstandで電子書籍版をダウンロード

アスキーでは、電子版週刊アスキーが読み放題になるサービス「ASCII倶楽部」を展開中です。会員期間中は2013年からのバックナンバーも読み放題！

■通巻：1583号

■発行：2026年2月17日(火)

■次号発行予定：2026年2月24日(火)