USBメモリ再生対応！ JAPANNEXTの55インチ4K大型液晶モニター「JN-V55U-M」

JAPANNEXTは2月12日、55インチのVAパネルを搭載し、USBメモリ再生に対応した4K解像度の大型液晶モニター「JN-V55U-M」を69,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。本製品は、フルHDの約4倍の解像度を持ち、大会議室やサイネージ用途に最適化されているという。

新製品「JN-V55U-M」は、高画質を誇るVAパネルを採用しており、4000:1の高コントラスト比を実現することで、写真や動画を色鮮やかに表現できる。また、HDR対応により、明暗の差をくっきりとした映像で展示可能。4K配信動画の視聴も可能なHDCP 2.2対応だ。

このモニターは、USBポートを利用して簡易デジタルサイネージとしても活用できる。パソコンがなくともUSBメモリを差し込むだけで画像や動画の表示が可能。ただし、再生にはリモコンでの操作が求められ、自動再生には対応していないという点に注意が必要だ。

インターフェイスにはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力、コンポーネント入力、およびオプティカル音声出力が搭載されており、様々な機器との接続が可能。また、便利なリモコンが同梱され、メニュー操作や音量調整が容易に行える。製品には2年間のメーカー保証が付属し、3年および5年保証モデルも同時発売される。