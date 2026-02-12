USBメモリ再生対応！ JAPANNEXTの55インチ4K大型液晶モニター「JN-V55U-M」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは2月12日、55インチのVAパネルを搭載し、USBメモリ再生に対応した4K解像度の大型液晶モニター「JN-V55U-M」を69,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。本製品は、フルHDの約4倍の解像度を持ち、大会議室やサイネージ用途に最適化されているという。

　新製品「JN-V55U-M」は、高画質を誇るVAパネルを採用しており、4000:1の高コントラスト比を実現することで、写真や動画を色鮮やかに表現できる。また、HDR対応により、明暗の差をくっきりとした映像で展示可能。4K配信動画の視聴も可能なHDCP 2.2対応だ。

　このモニターは、USBポートを利用して簡易デジタルサイネージとしても活用できる。パソコンがなくともUSBメモリを差し込むだけで画像や動画の表示が可能。ただし、再生にはリモコンでの操作が求められ、自動再生には対応していないという点に注意が必要だ。

　インターフェイスにはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力、コンポーネント入力、およびオプティカル音声出力が搭載されており、様々な機器との接続が可能。また、便利なリモコンが同梱され、メニュー操作や音量調整が容易に行える。製品には2年間のメーカー保証が付属し、3年および5年保証モデルも同時発売される。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月