劇場アニメ「ひゃくえむ。」POP UP SHOPが2月27日開始｜SUIT ver.描き下ろし＆ポストカード特典情報

ソフマップは2月27日から3月15日までの期間、劇場アニメ「ひゃくえむ。」のPOP UP SHOPを先行販売店舗および通販サイトで開催する。今回のイベントでは、特に注目したいのは「SUIT ver.」の新規描き下ろしグッズで、スタイリッシュなスーツ姿のトガシと小宮のビジュアルはファンにとって見逃せないものとなっている。

「ひゃくえむ。」のファンには嬉しいニュースとして、新規イラスト「SPRINT ver.」を使用したデフォルメグッズも同時発売されることが決定した。ビッグアクリルスタンドやホログラム缶バッジセット、フレークシールセット、クリアファイルセット、名台詞入りステンレスサーモタンブラーなど、多彩なアイテムが揃いファンを迎える準備が整っている。

また、購入金額に応じた特典もあり、税込1,650円購入ごとに全22種類からランダムでポストカードを1枚プレゼント。オンラインの「アキバ☆ソフマップ」では、2月12日から予約を受け付けており、購入特典付きでの予約が可能だ。オンライン予約分は6月上旬より発送が順次開始される予定で、ファンにとっては待ち遠しい未来といえるだろう。



©魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会