行列必至の醤油らーめんを再現！マルちゃん「推しの一杯　麺屋彩未」

東洋水産は、カップ入り即席麺「マルちゃん 推しの一杯 麺屋彩未（めんやさいみ） 札幌醤油」（359円）を2月23日より全国にて発売する。

麺屋彩未（めんやさいみ）監修 推しの一杯

「推しの一杯」は、東洋水産がオススメする全国各地の人気ラーメン店の味わいを再現したブランド。今回は、行列の絶えない札幌の名店「麺屋 彩未」監修のもと、店で人気の「醤油らーめん」の味わいを再現した。

生麺のようななめらかな口当たりと、透明感や弾力のある食感が特長の麺に、香味野菜を炊いた香味油を使用して香ばしさとコクをプラスした醤油味のスープをあわせた。具材には味付挽肉、メンマ、もやし、ねぎを使用。



お店の味を再現した、甘みのある濃厚な味わいが特徴。コク深く香り高い札幌醤油らーめんが楽しめるという。

札幌の名店の雰囲気を手軽に！

「麺屋 彩未」は、2000年11月に北海道札幌市にオープンした、北海道を代表する行列必至の人気店。札幌らーめんの定番である、味噌・醤油・塩を中心に、老若男女問わず人気を博している。

今回はそんな人気店の雰囲気がカップで手軽に楽しめる新商品。お店で楽しんだことのある方もない方も、チェックしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）