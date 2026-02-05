50インチ4Kモニター「JN-V50U-M」、USB再生対応で49,980円

　JAPANNEXTは2月5日、新しい4K液晶モニター「JN-V50U-M」をAmazon限定で発売する。このモニターは49,980円（参考価格:税込）の価格で提供され、50インチのVAパネルを搭載し、USBメモリ再生機能を備えた高性能な製品だ。

　「JN-V50U-M」は、4K解像度（3840×2160ドット）に対応し、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。高精細な表示が可能であり、会議室での使用からサイネージ、家庭での映画鑑賞まで多目的に利用できる。高画質VAパネルにより、5000:1の高コントラスト比を実現し、黒をくっきりと表現するという。また、最大輝度270cd/m2、sRGB:100%の広色域をカバーし、色鮮やかで美しい映像を提供する。

　HDR対応のため、明るい部分と暗い部分双方を鮮明に表現し、深みのあるリアルな映像を楽しむことが可能だ。HDCP 2.2に対応しているため、4K配信動画の視聴も問題なく行える。USBポートを利用して、簡易デジタルサイネージとしても使用可能で、パソコンなしでもUSBメモリから画像や動画を直接再生できるのも魅力だ。

　接続端子はHDMI 2.0×3を備え、ブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機など、さまざまなデバイスとの接続が可能だ。VESAマウントにも対応し、さまざまな取り付けオプションがある。製品には2年間のメーカー保証が付くため、安心して長期間使用できる。

