持ち運べる21.5インチ大画面　VAパネル×USB-C対応のJAPANNEXT新型モバイルディスプレイ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは2月12日、21.5インチのVAパネルを搭載したフルHD解像度の大型モバイルディスプレイ「JN-MD-V215F-N」を発売すると発表した。価格は31,980円（直販価格:税込）。

　新製品「JN-MD-V215F-N」は、高画質のVAパネルを搭載し、3000:1の高コントラスト比を実現している。この特徴により、より黒をくっきりと表現し、写真や動画を鮮やかに映し出すことが可能だという。大画面ながらも本体重量は約2kgと持ち運びに便利で、最薄部は11mm。さらに、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現し、スッキリとした配線が可能となる。

　このモバイルディスプレイは、自立式のキックスタンドを備えており、外出先での利用にも適している。キャリングケースも同梱されており、16インチまでのノートPCを収納可能な前ポケットも付属。インターフェイスには、USB-Cが2基、miniHDMIが1基搭載され、さまざまな接続に対応できる仕様となっている。ブルーライト軽減モードやフリッカーフリー設計により、目と身体への負担を軽減する配慮も充実している。

　モニターは75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどにも使用が可能だ。製品には2年間のメーカー保証が付き、安心して利用することができる。モバイル性と高い視認性を追求した「JN-MD-V215F-N」は、ワーケーションやリモートワークの場面で役立てられることが期待されている。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月