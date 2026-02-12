持ち運べる21.5インチ大画面　VAパネル×USB-C対応のJAPANNEXT新型モバイルディスプレイ

JAPANNEXTは2月12日、21.5インチのVAパネルを搭載したフルHD解像度の大型モバイルディスプレイ「JN-MD-V215F-N」を発売すると発表した。価格は31,980円（直販価格:税込）。

新製品「JN-MD-V215F-N」は、高画質のVAパネルを搭載し、3000:1の高コントラスト比を実現している。この特徴により、より黒をくっきりと表現し、写真や動画を鮮やかに映し出すことが可能だという。大画面ながらも本体重量は約2kgと持ち運びに便利で、最薄部は11mm。さらに、映像出力と給電を1本のUSB-Cケーブルで実現し、スッキリとした配線が可能となる。

このモバイルディスプレイは、自立式のキックスタンドを備えており、外出先での利用にも適している。キャリングケースも同梱されており、16インチまでのノートPCを収納可能な前ポケットも付属。インターフェイスには、USB-Cが2基、miniHDMIが1基搭載され、さまざまな接続に対応できる仕様となっている。ブルーライト軽減モードやフリッカーフリー設計により、目と身体への負担を軽減する配慮も充実している。

モニターは75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどにも使用が可能だ。製品には2年間のメーカー保証が付き、安心して利用することができる。モバイル性と高い視認性を追求した「JN-MD-V215F-N」は、ワーケーションやリモートワークの場面で役立てられることが期待されている。