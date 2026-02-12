55インチ4Kで6万円台！ JAPANNEXTの大型IPSモニター「JN-i55U-M」がAmazon限定発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月12日、55インチのIPSパネルを搭載した大型4K液晶モニター「JN-i55U-M」をAmazon限定で発売すると発表した。価格は62,980円（参考価格:税込）だ。

　大型4K画面を搭載するこのモデルは、3840×2160ドットの解像度で、フルHDの約4倍の作業領域を実現する。高精細な表示が可能であり、会議室での利用から映画鑑賞まで幅広い用途に対応。視野角上下左右178°のIPSパネルは、あらゆる角度からでも鮮やかな色彩とコントラストを提供するという。

　USBポートの搭載により、パソコンなしで簡易デジタルサイネージとして使用可能だ。USBメモリを差し込むだけで画像や動画の表示ができる。ただし、再生にはリモコン操作が必要で、自動再生には対応していない。また、HDMI2.0×3やビデオ/音声入力端子により、さまざまな機器との接続がシームレスに行えるとしている。

　JN-i55U-MはHDRやHDCP 2.2に対応し、ブルーレイディスクや配信動画を高品質で楽しめる。8W×2のスピーカーを内蔵し、400×300mmのVESAマウント規格に対応しており、壁掛けやスタンド設置が可能だ。2年間のメーカー保証と、利便性の高いリモコンも同梱されている。

