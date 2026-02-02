RTX 5090×Core Ultra 7搭載PCが16万円オフ、パソコンショップSEVENの24時間限定BTOセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENが、2月5日に『2026/2/5 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大160,000円オフで購入できる。セールは2月5日0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セール期間中の目玉商品として、3つの高性能PCが特別価格で提供される。まずは「ZEFT Z55IK」。OSにMicrosoft Windows 11 Proを搭載し、intelの最新プロセッサCore Ultra7-265Fを搭載したハイエンド仕様だ。GeForce RTX 5090を採用したグラフィック性能と128GBのDDR5メモリ、2000GBの大容量SSDを備える。通常価格1,559,800円（税抜）から160,000円の値引きが適用され、1,399,800円（税抜）での提供となる。

次に注目の「SR-ar5-5580E/S9」は、AMDのRyzen 5 8600Gプロセッサを中心に、64GBのDDR5メモリと1000GB SSDを装備。ゲームだけでなく、ビジネス用途にも最適な一台といえるだろう。こちらは通常329,800円（税抜）から30,000円の割引で299,800円（税抜）となる。

最後に「ZEFT Z56E」は、ミドルレンジながらも充実のスペックを持つ一台。Windows 11 Homeとintel Core i7-14700F、GeForce RTX 5070を搭載し、32GBのメモリと1000GBのSSDが特徴だ。通常価格は439,800円（税抜）だが、41,000円のディスカウントを受け、398,800円（税抜）で手に入れることができる。

これらの商品の詳細やその他のセール対象商品は、セール特設ページで確認できる。この機会にぜひ、自分にぴったりのパソコンを見つけてほしい。