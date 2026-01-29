約700gで持ち運べる15.6インチIPSモバイルモニター、JAPANNEXT「JN-MD-IPS156F3」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、フルHD解像度を持つ15.6インチのIPSパネル搭載モバイルモニター「JN-MD-IPS156F3」を、1月29日に20,480円（直販価格:税込）で発売する。

　モデル「JN-MD-IPS156F3」は、1920×1080ピクセルのフルHD解像度でクリアな映像を提供し、色やコントラストの変化が少ない広視野角上下左右178°のIPSパネルを採用している。重量約700gと最薄部14mmの設計により、様々な場所での使用が可能となり、プレゼンテーションやゲーム、動画視聴などの幅広い用途に対応する。

　キックスタンドを搭載したこのモニターは、自立が可能で、デュアルディスプレイ環境を容易に構築できる。携帯時に役立つフェルトケースも付属しており、製品をホコリや傷から保護しながら持ち運びが可能。さらに、USB-C入力及びminiHDMI入力を備えており、ハイブリッド対応のUSB-C端子を使うことで、電源とデータを一本で伝送することができる。

　新製品「JN-MD-IPS156F3」は、VESAマウントに対応しており、モニターアームへの取り付けも可能。また、フリッカー抑制やブルーライト軽減機能を備え、目の負担を軽減する仕様だ。製品には2W×2のスピーカーが内蔵され、2年間のメーカー保証がついている。

