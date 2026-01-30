最新RTX 5090ゲーミングPCが安い！ パソコンショップSEVEN、2月3日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンは、2月3日に『2026/2/3 24時間限定セール』を実施する。この特別なイベントでは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大133,000円の割引で提供される。

セールの目玉商品には、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55BT」が含まれている。同モデルは、最新のintel Core i7-14700FプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、価格は通常1,349,800円（税抜）のところ、133,000円オフの特価1,216,800円（税抜）で提供される。このほか、「ZEFT R60HA」はAMD Ryzen 7 9700Xを搭載し、通常271,800円（税抜）が5,000円オフの266,800円（税抜）で販売される。また、intel Core Ultra9-285Kを搭載した「ZEFT Z59M」も20,000円オフで購入可能だ。

これらのPCはすべて送料無料で提供されるため、購入はより便利でお得にできる。対象となる全10商品についての詳細は、特設ページで確認することができる。セールは2月3日0:00から23:59までの24時間の限定開催となるため、興味のある人はこの機会を逃さないようにしたい。