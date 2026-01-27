最新ゲーミングPCが大幅値引き、RTX 5090も対象　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、1月31日に「2026/1/31 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが最大で141,000円オフになる特別な機会が用意されている。

代表商品として、まず「ZEFT Z55BY」が挙げられる。この製品は、Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを採用している。64GBのメモリと2000GBのSSDを備え、通常価格1,368,800円から141,000円オフの1,227,800円（税抜）で提供される。他に、「ZEFT R60GR」と「ZEFT Z57E」も特別価格で購入可能だ。

「ZEFT R60GR」は、AMD Ryzen 9 9900Xのプロセッサを搭載し、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを装備している。通常価格から23,000円引きの336,800円（税抜）で提供される。さらに「ZEFT Z57E」も、45,000円オフで434,800円（税抜）という魅力的な価格設定だ。

これらの製品はすべて送料無料で提供され、その他にも全10商品がセールの対象となる。この期間限定セールの詳細は、セール特設ページで確認可能だ。