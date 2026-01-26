AMD Ryzen 9 9950X×RTX 5070も特価に　セブンアールジャパンの1日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、1月30日に『2026/1/30 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、高性能なゲーミングPCを始めとして、さまざまなデスクトップPCが最大77,000円オフとなる。

セールの目玉商品として、『ZEFT Z57W』は特に注目に値する。OSにはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、プロセッサにはIntel Core Ultra9-285Kを採用。さらに、GeForce RTX 5070 Tiのグラフィックボードで高品質な画像処理を実現する。また、メモリは64GB DDR5（32GB×2）、ストレージは2000GB SSDと2TB HDDを備えており、大容量かつスピーディなデータ処理が可能だ。通常価格766,800円（税抜）が77,000円オフの689,800円（税抜）で購入できる。

他にも、『ZEFT R61I』や『ZEFT Z55EI』といったハイスペックのモデルがセール対象だ。『ZEFT R61I』はAMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、特価426,800円（税抜）で提供される。一方、『ZEFT Z55EI』は、特価519,800円（税抜）で、Intel Core Ultra7-265とGeForce RTX 5070 Tiを採用。どちらも豊富なメモリとSSDを搭載しており、快適なパフォーマンスを提供する。

購入はパソコンショップSEVENの特設ページから可能で、送料無料で全国に届けられる。全10商品がセール対象となっているため、詳細を確認してお気に入りの商品を手に入れよう。