ASUS ROG、DRXと公式グローバルeスポーツ提携──VALORANT・LoLを支える“最強デバイス連合”誕生へ

ASUS JAPANは1月26日、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」と、eスポーツ界で著名な「DRX」が公式グローバルパートナーシップを締結したと発表した。

DRXの公式パートナーとして、ROGは今後2年間にわたり『VALORANT』や『リーグ・オブ・レジェンド』を含む全競技部門でDRXを包括的にサポートする。ROGの「ROG Ace Esports コレクション」に含まれる最新デバイスは、選手たちの日々のトレーニングや公式大会で重要な役割を果たすだろう。

さらに、パートナーシップでは次世代製品の共同開発に向けて、DRXの選手がROG製品の初期テストに参加し、トッププロの視点からフィードバックを提供するとしている。

ROGはDRXの選手に対して、競技用高性能マウス「ROG Harpe II Ace」や、ラピッドトリガー技術を搭載したキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」などを提供し、競技でのパフォーマンスを飛躍的に向上させるという。また、この提携は機材サポートだけに留まらず、グローバルコンテンツ制作やチームの裏側を紹介する特集記事など、ファンを惹きつける多様なプロジェクトを展開する。