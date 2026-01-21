ASUS、8K解像度＆4032分割Mini LED搭載のプロ向けモニターを発売

ASUS JAPANは1月21日、プロフェッショナル向けの新型モニター「ProArt Display 8K PA32KCX」を、1月23日より受注販売を開始すると発表した。価格は1,348,200円。

ProArt Display 8K PA32KCXは、7680×4320の8K解像度を誇り、Mini LEDによる4,032分割のローカルディミング技術を搭載する。これにより、最大1,200ニトのピーク輝度と1,000ニトの全画面持続輝度を実現し、映像制作やポストプロダクションなどに最適な高輝度と色精度を提供する。さらに、95％ Adobe RGBや97％ DCI-P3などの広色域に対応し、10bitカラーでの表示が可能だ。

内蔵の電動式カラリメーターによりセルフキャリブレーションにも対応しており、ASUS ProArt Calibrationソフトウェアを介した自動キャリブレーションもサポートしている。また、Auto KVM機能が搭載され、1組のキーボードとマウスで複数のPC操作が可能な利便性も備える。

同製品は、Thunderbolt 4やHDMI 2.1、DisplayPort 2.1など、多彩なインターフェースを備えており、さまざまなデバイスとの柔軟な接続が可能だ。ASUS Smart HDRテクノロジーによって、Dolby VisionやHLG、HDR10に対応し、幅広いHDRコンテンツの視聴が可能となる。