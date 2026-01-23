最大3600Mbps！ Wi-Fi 7対応「ASUS RT-BE3600 Go」がついに店頭販売へ

ASUS JAPANは1月23日より、Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）対応のポータブルルーター「ASUS RT-BE3600 Go」の一般販売を開始する。この製品は、量販店及びECサイトにて購入可能で、クラウドファンディングでの先行展開後、多くの消費者に提供されることとなった。

「ASUS RT-BE3600 Go」は、最新のWi-Fi 7規格に対応し、最大3,600Mbpsという高速通信を実現するポータブルルーターだ。コンパクトな手のひらサイズの設計で、外出先や出張、自宅などあらゆる場所での柔軟な使用が可能となっている。特に旅行やアウトドアでの利用に最適であり、2.5Gbps WANポートおよびUSB-C給電対応によって、どこでも快適なインターネット環境を提供するという。さらに、デュアルWAN機能により安定した通信を確保し、スライドスイッチで簡単にVPN接続が可能という優れた機能性を備えている。

セキュリティ面も充実しており、ASUSの独自技術「AiProtection」による高度なネットワークセキュリティ対策が施されている。また、「AiMesh」対応によってネットワークの拡張性も確保されている。法人・個人問わず、さまざまな利用シーンで安全かつ快適にインターネットを利用できる利便性が魅力だ。製品はアマゾン、ヨドバシカメラ、ビックカメラを始めとする主要ECサイトおよび量販店で取り扱われている。

発売に先立ち、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」が今回の市場導入への架け橋となった。インターネット回線の接続には、プロバイダー契約済み回線や公共Wi-Fiとの接続が必要であるが、自身のネットワークに高度なセキュリティを付加したいユーザーにとっては最適な選択肢となるだろう。