ROG初の平面磁界ドライバー搭載ヘッドセット「ROG Kithara」国内発売決定

ASUS JAPANは2月4日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、最新のゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」を2月20日からクラウドファンディング形式で国内発売することを発表した。ROG初となる平面磁界ドライバーを搭載し、プロジェクトはGREEN FUNDINGで展開される。

ROG Kitharaは、音響分野で名高いHIFIMANとのパートナーシップを通じて開発され、ROG専用チューニングが施されたHIFIMAN製平面磁界ドライバーを搭載している。これにより、8Hz～55kHzの超広帯域再生が可能で、ゲーミングに必要な正確な音像定位と豊かな空間表現を実現する。また、オープンバック設計は広大なサウンドステージを提供し、高度なゲームオーディオ体験を可能にするという。

ヘッドセットは、交換式プラグ対応ケーブルを採用し、4.4mmバランス接続や3.5mm、6.3mmアンバランス接続に対応するなど、多様なデバイスとの互換性にも優れている。さらに、クリアなボイスチャットを実現するケーブル一体型フルバンドMEMSブームマイクを搭載している。

価格は一般販売価格53,980円で、クラウドファンディング期間中は割引も用意されている。2月19日から始まるプロジェクトでは、初期支援者向けに限定割引があるほか、先行体験として2月7日に開催される「冬のヘッドフォン祭 mini 2026」でROG Kitharaの体験が可能だ。