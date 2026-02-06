48g超軽量マウスも登場　ASUS ROGの“プロ仕様”次世代デバイス3製品

ASUS JAPANは2月6日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、プロゲーマーの実戦フィードバックを反映した新製品として、「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse」、「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」、さらに「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」を発表した。これらの商品は、2月13日から全国の主要な家電量販店やオンラインショップで販売を開始する。

それぞれの製品は、プロゲーマーとの共同開発により、白熱したゲームプレイで必要とされる高精度と快適性を実現している。まず、ROG Harpe II Ace Gaming Mouseは、48グラムと軽量で、ROG AimPoint Proセンサーを搭載することで、ガラス面でも42,000dpiの高精度トラッキングを実現する。同じく、ROG Raikiri II Xbox Wireless Controllerは、Xboxシリーズ公式認証を受けた多機能ゲームパッドで、TMRジョイスティックによるドリフト防止設計が特徴だ。

一方、ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboardは、ホットスワップ対応のキーボードで、ROG HFX V2磁気スイッチにより、0.01mm単位でのアクチュエーションポイントの調整が可能だ。これにより、プレイヤーはカスタマイズされたタイピング経験を享受できる。また、最大8000Hzのポーリングレートに対応し、極めて低い遅延での入力を実現している。

これら新製品は、ゲーマーが求める具体的なニーズに応えるべく設計されており、それぞれの特性を活かしたハードウェアが勝負の行方を左右する場面で活躍することを意図している。ROG公式サイトでは、各製品の詳細情報を閲覧できる。