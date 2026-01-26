【最大10万円オフ】セブンアールジャパン、1月29日限定で最新ゲーミングPCを大幅値引き

セブンアールジャパンは、1月29日に「2026/1/29 24時間限定セール」を開催する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で100,000円オフとなり、国内外のゲーマーやパソコン愛好家には見逃せないイベントとなる。セールは1月29日0:00から23:59までの24時間限定で行われ、特設ページから購入可能だ。

主なセール対象商品には、ハイエンドなPCから手頃なモデルまで揃っている。「ZEFT R60P」は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、通常969,800円（税抜）のところ、100,000円オフの869,800円（税抜）で販売される。また「ZEFT R67B」は、AMD Ryzen 5 8600GとGeForce RTX 5060 Tiを備え、通常339,800円（税抜）より22,000円オフの317,800円（税抜）で購入可能だ。

「ZEFT R60TD」も、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを組み合わせ、649,800円（税抜）のところ、65,000円オフの584,800円（税抜）で提供される。いずれのPCも特徴的なスペックを持ち、セール期間中は送料無料で提供される。

購入はセール特設ページから可能で、この機会に高性能なゲーミングPCを手に入れる絶好のチャンスだ。