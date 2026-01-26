RTX 5080×Core Ultra 9搭載PCが10万円オフ！ パソコンショップSEVENの1月28日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンが、1月28日に『24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCを含むデスクトップPCが最大100,000円オフという大幅な割引を受けられる貴重なチャンスだ。

セールの目玉となるのは、ハイエンドPC「ZEFT Z55XO」だ。これはIntel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、Windows 11 Proの64ビット版がインストールされている。メモリは128GB DDR5、ストレージは2000GB SSDと2TBのHDDを備えており、圧倒的なパフォーマンスを誇る。通常価格989,800円から100,000円引きの889,800円（税抜）で購入可能だ。

ミドルクラスの「ZEFT Z54Y」やAMD構成の「ZEFT R60FX」も同様に代表的なセール品だ。「ZEFT Z54Y」はIntel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050を搭載し、通常324,800円が特価299,800円（税抜）に。「ZEFT R60FX」はAMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9060XTを搭載し、通常344,800円が特価319,800円（税抜）となる。いずれも送料無料という点も魅力のひとつ。その他に全10商品が同日セールの対象だ。詳しい情報はセール特設ページで確認できる。